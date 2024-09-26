الخميس 26 سبتمبر 2024
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رياضة

ثنائي جديد من الدوري السعودي يرحل إلى أوروبا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

رحل ثنائي سعودي جديد إلى الملاعب الإيطالية بعد أسابيع من إتمام صفقة انتقال اللاعب سعود عبد الحميد نجم نادي الهلال السابق إلى فريق روما الإيطالي.

وتم الإعلان عن رحيل الثنائي نايف الجابر وفيصل خلوفة إلى نادي تريفيزو الإيطالي.


وحضر فرانسيسكو سارو رئيس النادي الإيطالي إلى العاصمة السعودية الرياض لتوقيع العقود وحسم انضمام اللاعبين 

 

وقال مايك بويج، نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع خروج المواهب السعودية إلى الملاعب الأوروبية بعد أن قامت الأكاديمية بصقل وتطوير هذه المواهب.


وأضاف: "هذه الخطوة ستكون البداية والفترة القادمة ستشهد خروج مواهب أخرى للملاعب الأوروبية".

 

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