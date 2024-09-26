الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بطريرك الكاثوليك يشارك في سينودس الأساقفة بروما

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك


 

سافر اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إلى روما، للمشاركة في أعمال سينودس الأساقفة، المقرر له خلال الفترة المقبلة، برئاسة وحضور قداسة البابا فرنسيس، متحدين في الصلاة من أجل إنجاح أعمال السينودس، لخير الكنيسة الجامعة، ومؤمنيها.

 

مطران اللاتينية بمصر يشارك في اجتماع الأساقفة الكومبونيان في روما 
 

شارك المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في في اجتماع الأساقفة الكومبونيان في روما، والذي امتدت أعماله لمدة أسبوع.

وتدعو رهبنة المرسلين الكومبونيان، كل عامين، جميع أساقفة الكومبونيان، للاجتماع لبعض الأيام، لتبادل الخبرات، والتحديات الرعوية، والاحتفال بالإيمان معًا، وتنشيط الروح الكومبونيانية.

وفي سياق ذلك، عُقد الاجتماع هذا العام، بروما من أساقفة الكومبونيان الحاليين البالغ عددهم أربعة وعشرين أسقفًا، حيث التقى المشاركون الرئيس العام، الأب تسفاي تاديسي، ومساعديه، لمناقشة جوانب حياة الرهبنة مثل: التنشئة، والدعوات، والتحديات الكاريزماتية، والاقتصاد، أو الخط الكرازي، الذي اعتمدته الرهبنة خلال المَجمع العام الأخير.

كذلك، عُقد اجتماع هام، في الدائرة الفاتيكانية، لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة، حيث تمكنوا من التعرف بعمق على الخط الرعوي لقداسة البابا فرنسيس، فيما يتعلق بوضع المهاجرين واللاجئين.

وتمكن كل أسقف كومبوني من مشاركة التحديات، التي يواجهها في إيبارشيته، فيما يتعلق بالتنمية البشرية المتكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سينودس الاساقفة بطريرك الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق الكاثوليك روما

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

دمامل والتهابات صديدية، صحة أسيوط تكشف تفاصيل إصابة 25 طالبا بطفح جلدي

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

المزيد
الجريدة الرسمية