بطريرك الكاثوليك يشارك في سينودس الأساقفة بروما





سافر اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إلى روما، للمشاركة في أعمال سينودس الأساقفة، المقرر له خلال الفترة المقبلة، برئاسة وحضور قداسة البابا فرنسيس، متحدين في الصلاة من أجل إنجاح أعمال السينودس، لخير الكنيسة الجامعة، ومؤمنيها.

مطران اللاتينية بمصر يشارك في اجتماع الأساقفة الكومبونيان في روما



شارك المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في في اجتماع الأساقفة الكومبونيان في روما، والذي امتدت أعماله لمدة أسبوع.

وتدعو رهبنة المرسلين الكومبونيان، كل عامين، جميع أساقفة الكومبونيان، للاجتماع لبعض الأيام، لتبادل الخبرات، والتحديات الرعوية، والاحتفال بالإيمان معًا، وتنشيط الروح الكومبونيانية.

وفي سياق ذلك، عُقد الاجتماع هذا العام، بروما من أساقفة الكومبونيان الحاليين البالغ عددهم أربعة وعشرين أسقفًا، حيث التقى المشاركون الرئيس العام، الأب تسفاي تاديسي، ومساعديه، لمناقشة جوانب حياة الرهبنة مثل: التنشئة، والدعوات، والتحديات الكاريزماتية، والاقتصاد، أو الخط الكرازي، الذي اعتمدته الرهبنة خلال المَجمع العام الأخير.

كذلك، عُقد اجتماع هام، في الدائرة الفاتيكانية، لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة، حيث تمكنوا من التعرف بعمق على الخط الرعوي لقداسة البابا فرنسيس، فيما يتعلق بوضع المهاجرين واللاجئين.

وتمكن كل أسقف كومبوني من مشاركة التحديات، التي يواجهها في إيبارشيته، فيما يتعلق بالتنمية البشرية المتكاملة.