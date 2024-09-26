تعيين طارق عبد العزيز رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بتعيين النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
واستقبل الدكتور عبد السند يمامة اليوم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد وسلمه قرار تعيينه رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
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