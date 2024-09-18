تعيين محمود سيف النصر رئيس للجنة المصالحات في حزب الوفد
أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بتعين القيادي الوفدي محمود سيف النصر رئيس للجنة المصالحات بالحزب على مستوى الجمهورية.
وأكد محمود سيف النصر أنه جاري تشكيل لجان مصالحات على مستوى لجان الحزب بالمحافظات المصرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.