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محافظات

تموين الشرقية: ضبط 854 زجاجة زيت و171 كيلو سكر في السوق السوداء

حملة تموينية
حملة تموينية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء قام بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

تموين الشرقية: ضبط 2 طن علف و250 كيلو أرز و1400 لتر سولار مجهولة المصدر

ضبط زيت تموينى للبيع فى السوق السوداء

وقامت حملة من الرقابة التموينية بالمديرية مكونة من محمد قورة والأستاذ حاتم راضي المفتشين بالرقابة وتم ضبط تاجر تمويني بناحية أبوكبير قام بتجميع كمية من الزيت التمويني وقدرها 854 لتر. 

التصرف فى سكر تموينى 

 وكذلك قام بالتصرف بكمية قدرها 171 كيلو سكر تمويني بقصد التربح غير المشروع وبيعهم بالسوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة محضر رقم 15077 جنح ابوكبير. 

تموين الشرقية: ضبط 12 طن مخصبات و250 كيلو لحوم مجهولة المصدر

المهندس حازم الاشمونى المحافظ

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف المهندس عبدالكريم عوض الله بتشكيل لجان متابعة على الطبيعة لمتايعة التجار والاسواق للعمل على ضبط الأسعار ومحاسبة المخالف. 

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية روساء المراكز والمدن الطب البيطري جهاز حماية المستهلك المهندس حازم الاشمون محافظ الشرقية

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