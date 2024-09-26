سر إبعاد غزة عن صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

كشف الدكتور جمال زحالقة، المحلل السياسي وأستاذ الدراسات الإسرائيلية، سبب إبعاد غزة والمقاومة الفلسطينية عن الدخول طرفا في الصفقة المزمع عقدها بين حزب الله، ودولة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف إطلاق النار بينهما.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أطلقت مبادرة مشتركة مع عدد من الدول الغربية والعربية للدعوة إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لمدة 21 يوما من أجل إفساح المجال للتوصل إلى تسوية سياسية.

مخطط فك الارتباط بين غزة ولبنان

وأوضح زحالقة أن إسرائيل تسعى بكل قوة إلى فك الارتباط بين غزة ولبنان، لذا لجأت أولا إلى البطش الفظيع، وفقا للقاعدة الإسرائيلية التقليدية ما لا يتحقق بالقوة سيتحقق بالمزيد من القوة، مؤكدا أن هذا في حد ذاته كاف للتقدير بأن المعارك العسكرية ستستمر طويلا.

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إلى أن الولايات المتحدة لا تتحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي في لبنان، موضحًا أن هناك تواطؤ أمريكي مع العدوان الإسرائيلي يصل حد الشراكة المباشرة، لافتا إلى مساهمة الولايات المتحدة في تعبئة المخازن الإسرائيلية بالأسلحة والذخائر مما يمهد الطريق للتصعيد، بخلاف قيامها بنشر 40 ألف جندي أمريكي في المنطقة، إضافة إلى البوارج وحاملات الطائرات، كلها معدة ومستعدة لحماية إسرائيل عند الحاجة.

واختتم: الولايات المتحدة بالفعل لا ترغب في إشعال حرب إقليمية واسعة وهذا هو خطها الأحمر مع إسرائيل والأخيرة تعمل وفق ذلك ولا تتخطاه، لكن غير ذلك لا يعنيها في أي شيء.

تفاصيل مبادرة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

كان الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكدا في بيان مشترك نشر فجر اليوم الخميس "لقد عملنا معا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف مؤقت لإطلاق النار لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب مزيد من التصعيد عبر الحدود".

وأضاف بايدن وماكرون: "البيان الذي تفاوضنا عليه بات الآن يحظى بتأييد كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر".

وقالت الدول الموقعة على البيان المشترك: "لقد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان".

وأضافت: "الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح وسط تصعيد لهذا النزاع، وبالتالي فإننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لإفساح المجال أمام الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية".