وزير الخارجية يؤكد رفض أي ممارسات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأربعاء، في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية مع "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب وزير الخارجية خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها السكرتير العام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات دون عوائق لغزة، وادانة التصعيد الاسرائيلي الخطير في لبنان محذرًا من اتساع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.
أكد الوزير عبد العاطي رفض أي ممارسات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتجدر الإشارة إلى مشاركة وزراء خارجية كل من رئيسي وزراء ووزيري خارجية فلسطين وقطر، بالإضافة إلى وزراء خارجية السعودية، والأردن، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا ونيجيريا، فضلا عن أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
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