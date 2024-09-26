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رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير الفرنسي لبحث سبل التعاون

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الخميس،  إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، في زيارة  تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والطبي بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الجامعة الهادفة إلى الارتقاء بمستويات البحث العلمي والتعليم الطبي، بما يتماشى مع التطورات العالمية.

 

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير الفرنسي لبحث سبل التعاون

 شهد اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

 

في مستهل اللقاء أعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر وفرنسا، وأن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية وممتدة تشمل كافة المجالات، مؤكدًا رغبة الجامعة في تعزيز علاقاتها الأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات الفرنسية.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن اهتمام بلاده بتطوير الشراكات القائمة مع الجامعات المصرية، وبالأخص جامعة عين شمس التي تعد إحدى أهم الجامعات في مصر.

أضاف أن فرنسا لديها اهتمام كبير بدعم القطاع الصحي في مصر، وذلك من خلال التعاون في مجالات التدريب الطبي والتكنولوجيا الصحية الحديثة. كما أشار إلى إمكانيات تعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين والأطباء من الجانبين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليم الطبي في مصر.

شهد اللقاء طرح العديد من الأفكار والمقترحات  في إطار السعي نحو تطوير التعليم الطبي وتقديم أعلى معايير الجودة في التدريب الطبي للأطباء المصريين.

كما أعرب معالي السفير عن اهتمامه الكبير بالبرامج الفرنسية المزدوجة التي تقدمها جامعة عين شمس، مبديًا رغبته في زيارة هذه البرامج في المستقبل القريب. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون الأكاديمي بين الجامعات الفرنسية ونظيراتها المصرية، مقترحًا زيادة عدد التخصصات التي تشملها هذه الشراكات.

أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى ترجمة الأفكار المطروحة إلى مشاريع واقعية تسهم في تعزيز التعاون الطبي بين الطرفين بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في مصر وتطوير البحث العلمي في المجالات الطبية.

تُشكل هذه الزيارة التزام جامعة عين شمس بتقديم كل ما هو جديد في مجال التعليم الطبي لتخريج كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة.

 

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