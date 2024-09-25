تكريم محافظ دمياط تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه عمادة كلية الهندسة بشبرا
كرم مجلس جامعة بنها الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، خلال جلسته المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، وذلك تقديرًا لجهود سيادته المبذولة خلال فترة عمادته لكلية الهندسة بشبرا..
محافظ دمياط يعرب عن تقديره البالغ للجامعة ولكلية ااهندسة بشبرا وجميع اساتذتها وعلمائها
وفى هذا السياق،، أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته بهذا التكريم من جامعة بنها، التى قضى بها سنوات طويلة طالبًا واستاذًا، مؤكدًا تقديره البالغ للجامعة ولكلية ااهندسة بشبرا وجميع اساتذتها وعلمائها، وأكد " محافظ دمياط " حرصه الدائم على التواصل مع الجامعة والجامعات المصرية، حيث لفت إلى أنها بيوت الخبرة التى تساهم فى دعم إتخاذ القرار الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة
رئيس جامعة بنها: الدكتور أيمن الشهابى من الشخصيات البارزة التى لديها بصمات قوية فى الجامعة وكلية الهندسة
ومن جانبه،، أكد " رئيس جامعة بنها " أن الدكتور أيمن الشهابى من الشخصيات البارزة التى لديها بصمات قوية فى الجامعة وكلية الهندسة، حيث حقق الكثير من النجاحات على كافة المستويات، وأكد كذلك أنه قد قدم دعمًا كبيرًا للكلية والطلاب طوال فترة عمادته، كما أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي وأعضاء مجلس الجامعة عن خالص أمنياتهم لمحافظ دمياط بدوام التوفيق والسداد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.