تكريم محافظ دمياط تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه عمادة كلية الهندسة بشبرا

كرم مجلس جامعة بنها الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، خلال جلسته المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، وذلك تقديرًا لجهود سيادته المبذولة خلال فترة عمادته لكلية الهندسة بشبرا..

رئيس جامعة بنها يكرم الدكتور أيمن الشهابي

محافظ دمياط يعرب عن تقديره البالغ للجامعة ولكلية ااهندسة بشبرا وجميع اساتذتها وعلمائها

وفى هذا السياق،، أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته بهذا التكريم من جامعة بنها، التى قضى بها سنوات طويلة طالبًا واستاذًا، مؤكدًا تقديره البالغ للجامعة ولكلية ااهندسة بشبرا وجميع اساتذتها وعلمائها، وأكد " محافظ دمياط " حرصه الدائم على التواصل مع الجامعة والجامعات المصرية، حيث لفت إلى أنها بيوت الخبرة التى تساهم فى دعم إتخاذ القرار الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة

اعضاء هيئة تدريس جامعة بنها يحتفلون بالدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط

رئيس جامعة بنها: الدكتور أيمن الشهابى من الشخصيات البارزة التى لديها بصمات قوية فى الجامعة وكلية الهندسة

ومن جانبه،، أكد " رئيس جامعة بنها " أن الدكتور أيمن الشهابى من الشخصيات البارزة التى لديها بصمات قوية فى الجامعة وكلية الهندسة، حيث حقق الكثير من النجاحات على كافة المستويات، وأكد كذلك أنه قد قدم دعمًا كبيرًا للكلية والطلاب طوال فترة عمادته، كما أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي وأعضاء مجلس الجامعة عن خالص أمنياتهم لمحافظ دمياط بدوام التوفيق والسداد.

اساتذة جامعة بنها يرحبون بالدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط