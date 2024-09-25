محافظ دمياط يشهد اجتماع مجلس جامعة بنها

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وعميد كلية الهندسة بشبرا السابق، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.

جامعة بنها تستعد للعام الدراسي

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة وتواجد القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية، مشيرا الى ضرورة الالتزام بالجداول الدراسية وبالخريطة الزمنية للعام الدراسي

كما أكد " الجيزاوى " حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية ونفسية صحية ومناسبة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في مختلف المجالات.

من ناحية اخرى استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي المشاركة الفعالة للجامعة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرا إلي أن الجامعة حريصة علي المشاركة فى كافة المبادرات الرئاسية التى يتبناها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومنها مبادرة بداية والتى تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الجيزاوى أن الجامعة نظمت عددا من القوافل المجتمعية المختلفة، بالإضافة الى تنظيم عدد من الأنشطة بمشاركة الطلاب ضمن فعاليات المبادرة، موجها الدعوة لجميع كليات الجامعة للانضمام لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، مؤكدا على دور الجامعة في بناء شخصية الطالب وانتماءه وولاءه لوطنه الي جانب اكسابه للمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل ووظائف المستقبل.

وخلال الاجتماع وجه رئيس الجامعة التهنئة لعلماء وباحثي الجامعة ممن تضمنهم تقرير جامعة ستانفورد لأفضل ٢٪ من علماء العالم، مشيرا الى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا، كما يعكس أيضا مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

من ناحية اخرى استعرض رئيس الجامعة التقرير السنوي للجامعة للعام الأكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وما تم خلاله من إنجازات، كما تم اعتماد خطة الأنشطة الطلابية السنوية والتي تنظمها الجامعة خلال العام الدراسي الجديد، بالإضافة الى الموافقة على عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع عدد من الجامعات المحلية والدولية والتى تستهدف تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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