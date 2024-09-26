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كلية الطب بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس حصول كلية الطب بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك خلال جلسة مجلس إدارة الهيئة المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2024.

 

كلية الطب بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

 يأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود كلية الطب المستمرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور على الأنور عميد الكلية في تطوير البرامج الأكاديمية والبنية التحتية وتحسين بيئة التعلم، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في التعليم الطبي وتخريج أطباء مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي.

 

وتقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالتهنئة لكلية الطب وأسرة الجامعة على هذا الإنجاز العظيم الذي يعكس التزام الجامعة بتطوير منظومتها التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة أن الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمثابة شهادة على تقديم كلية الطب بجامعة عين شمس أفضل معايير التعليم والبحث العلمي، وهو ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا، كما أنه يعد خطوة نحو مزيد من التميز والتقدم في مختلف التخصصات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

من جانبه أعرب الدكتور على الأنور عميد كلية الطب عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي يعزز مكانة طب عين شمس كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية في مصر والمنطقة.

وأضاف أن الكلية ستواصل العمل على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وضمان تقديم أفضل تجربة تعليمية لطلابها.

 

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