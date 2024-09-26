تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بـ محكمة جنح مدينة نصر حبس عاطل متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامي من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.