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سياسة

طارق فهمي يكشف السيناريوهات الأربعة للتصعيد بين حزب الله وإسرائيل

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الإستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية: إن التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل تتأرجح بين عدد من السيناريوهات التي ستشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي ستكون تداعياتها كبيرة على المنطقة ككل.

وأكد فهمي في تصريح لـ “فيتو” أن السيناريو الأول المتوقع هو استمرار العمليات المحدودة بين حزب الله وإسرائيل من الضربات عن بعد، ولكن يتطور الأمر نتيجة سقوط المزيد من القتلى والشهداء، فضلا عن تعدد بنك الأهداف الإسرائيلي في ما يتعلق بلبنان وحزب الله، مما يشكل خطرًا كبيرًا يمكن البناء عليه بصورة أو بأخرى.

نشوب حرب شاملة بين حزب الله واسرائيل 

وتابع: السيناريو الثاني هو نشوب حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل وهذا الأمر له ملامح وتداعيات وتكلفة عالية، ورغم ذلك ربما تحدث المواجهة عن طريق الخطأ رغم أن كلا الطرفين لا يريدونه الآن، أما السيناريو الثالث فهو استمرار المواجهة بشكل تدريجي، خاصة وأن حزب الله يملك إمكانيات كبيرة عكس إمكانيات حركة حماس.

 

عمليات تدريجية بين الطرفين واغتيالات إسرائيلية لقيادات المقاومة 

وأضاف أن السيناريو الرابع يتمثل في استمرار المشهد الحالي من عمليات تدريجية بين الطرفين، واغتيالات إسرائيلية لقيادات المقاومة، وهذا الأمر يمثل خطرًا حقيقيًّا ربما يقود الأمور إلى التعجيل بالصدام، وبالتالي السيناريوهات الأربعة واردة خاصة أن ما نشاهده في إسرائيل خلال الـ 48 ساعة الماضية، وحالة الاستعدادات غير المسبوقة يقول إننا بصدد التحول إلى عملية عسكرية شاملة، وهذا مكمن الخطورة التي يمكن أن تبنى عليها إسرائيل عملياتها العسكرية.

واختتم حديثه: هذه هي سيناريوهات إدارة المشهد خلال الفترة المقبلة، وربما يمس المصالح الكبرى لإسرائيل وحزب الله، بطبيعة الحال لن يرتبط بإيران لأن موقفها مراوغ للتهدئة.

 

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حزب الله إسرائيل لبنان إيران “حماس

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