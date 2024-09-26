محافظ الإسماعيلية في جولة ميدانية مفاجئة على مركز الشباب بميدان الفردوس (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الأربعاء، في جولة ليلية مفاجأة، بتفقد مركز شباب الإسماعيلية "رعاية الشباب" بميدان الفردوس، بحي ثان مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والمهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، وسماح علي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد كافة منشآت المركز

وخلال جولته، تفقد محافظ الإسماعيلية كافة المنشآت والملاعب داخل مركز شباب الإسماعيلية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المركز والفرق الرياضية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

لقاء مع رواد المركز

والتقى "أكرم" خلال جولته بفريق الرواد بالمركز، وحرص على مشاركتهم حفلات السمر التي تقام بشكل دوري داخل المركز، كما حرص على اللقاء بالفرق الرياضية من ذوي الهمم "فرقة القلوب البيضاء "؛ للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم وتشجيعهم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

لقاء الفرق والشباب والأطفال

كما حرص على اللقاء بالفرق الرياضية من الأطفال والشباب، وفريق الكاراتيه، وفرق الكشافة بالمركز، وحثهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر للحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية.

ووجَّه "أكرم" بسرعة رفع كفاءة وتطوير الملاعب والصالات الرياضية، والمبنى الاجتماعي بالمركز، بجانب الاهتمام برفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمركز من الخارج.