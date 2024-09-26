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رياضة

موعد مباراة الوكرة "حمدي فتحي" والخور بالدوري القطري

حمدي فتحي، فيتو
حمدي فتحي، فيتو

يواجه  فريق الوكرة القطرى، المحترف ضمن صفوفه الدولى حمدى فتحى، مع نظيره الخور والتي ستقام على استاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري.

موعد مباراة الوكرة والخور بالدوري القطري 

 

ويلتقي الوكرة والخور فى  الثامنة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري.

ترتيب الوكرة بالدوري القطري 


ويحتل الوكرة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري حاليا برصيد 8 نقاط، من تعادلين وانتصارين وخسارة.

فيما يتواجد فريق الخور في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات من إجمالي خمس مباريات خاضها حتى الآن، فيما خسر مباراتين وفشل فى تحقيق أى فوز.

وإجمالا شارك حمدي فتحي مع الوكرة في 28  مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

يذكر أن الدحيل يغرد منفردا بصدارة الدوري القطري هذا الموسم برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة من خمس جولات، سجل خلالهم 18 هدفا واستقبلت شباكه هدفين فقط.

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