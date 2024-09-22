الوكرة يفوز على الريان 0/2 في الدوري القطري بمشاركة تريزيجيه وحمدي فتحي

انتهت مباراة الريان أمام الوكرة بنتيجة 0/2 للوكرة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري القطري للمحترفين.

أحرز دالا وريكاردو جوميز هدفي الوكرة في مرمى الريان بالدقائق 8 و36.

تشكيل الريان ضد الوكرة

سامي حبيب - حازم أحمد - جوليان دي سارت - ديفيد جارسيا - عبد العزيز حاتم - محمود حسن تريزيجيه - روجر جيديس - جابرييل بيريرا - أندرية أمارو - عادل بدر - أشرف بن شرقي.

تشكيل الوكرة أمام الريان

محمد البكري - لوكاس مينديز - عمر صلاح - أيوب عسال - حمدي فتحي - جيلسون دالا - ريكاردو جوميز - ألكسندر شولز - نبيل عرفان - عيسى العيدوني.

خسارة الريان أمام الهلال

وخسر الريان القطري المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه بثلاثية مقابل هدف أمام الهلال السعودي في مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل ثلاثية الهلال كل من سافيتش وكانسيلو وماركوس ليوناردو فيما سجل جوديس هدف الريان الوحيد بالشوط الثاني.