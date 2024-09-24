الرقابة على الصادرات: مركز اختبارات القدرة الإطفائية يهدف للتأكد من فحص طفايات الحريق

تفقد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،المراحل الإنشائية لمركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء من حيث المنشآت الإدارية والمعمل وتجهيزاته.



حيث تفقد سير إجراءات العمل وتطوراته على ارض الواقع والمتابعة مع الإدارات والمكاتب التنفيذية والاستشارية خطه عمل المشروع ومواعيد التسليم.



مركز اختبارات القدرة الإطفائية

والجدير بالذكر ان قد تم انشاء المركز على مساحة 2688م² بنسبة بنائية 65%ويتكون من دور واحد (لمعمل اختبار القدرة الإطفائية) بمساحة 288م² ومبنى إداري مكون من عدد 2 دور إداري بمساحة 209م² ودور ثالث من الإنشاءات المعدنية.

مركز اختبارات القدرة الإطفائية الاول من نوعه

ويعد هذه المعمل الاول من نوعه على مستوى الجهات الحكومية ويهدف الى التأكد من فحص وامان طفايات الحريق طبقا لأحدث المواصفات العالمية.

الوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا



وتلعب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار التجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي واحدث انظمة الاختبار والفحص المطابقة للمواصفات العالمية.

وعلى صعيد اخر حرص المهندس عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات على تقديم درع الهيئة الى المهندس محمد عبد العزيز رئيس جهاز مدينة بدر شكرا وتقديرا لمجهوداته على تذليل كافة العقبات من اجل سرعة الانتهاء من الاعمال الانشائية لمبنى الهيئة بمدينة بدر.