محافظ أسيوط يتابع أعمال تنفيذ نفق مشاة "المعلمين – نزلة عبد اللاه"

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية لاستكمال تنفيذ نفق المشاة الذي يربط بين مجمع مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط وموقف المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط لخدمة المواطنين والمسافرين في التنقل والوصول من وإلى المواقف بسهولة ويسر، ورافقه خلال الجولة المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس بهاء أبو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

محافظ أسيوط يتفقد مراحل تنفيذ النفق

وقد تفقد محافظ أسيوط مدخلي النفق من الجهتين من ناحية مجمع المواقف بنزلة عبد اللاه ثم انتقل إلى ناحية موقف المعلمين لمتابعة الأعمال الجارية من الناحيتين حيث تم حفر جزء من النفق من مجمع مواقف نزلة عبد اللاه وأسفل السكة الحديد وحتى بداية ترعة الملاح كما تم تنفيذ جسر معدني أعلى الترعة بالإضافة إلى حفر جزء من الموقف الإقليمي بالمعلمين على أن يتم استكمال حفر جزء أسفل الطريق الدائري بمسافة تتراوح بين 8: 10 أمتار لاستكمال المشروع وتشغيله.

ووجه المحافظ بدفع وتيرة العمل لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ليقدم الخدمة المستهدفة للمواطنين ويعود بالنفع والفائدة عليهم في تسهيل النقل والانتقال بين المنطقتين مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استكمال الأعمال ونهوها لتعظيم الاستفادة مما تم ضخه من استثمارات في المشروع وباقي المشروعات التنموية والخدمية وإيجاد حلول للمشروعات المتوقفة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ووفقًا لرؤية مصر 2030.