محافظ أسيوط: رفع 1600 طن مخلفات بمنطقة سور جامعة الأزهر

واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولاته الميدانية لمتابعة أعمال الحملة المكبرة التي يجري تنفيذها لرفع كافة المخلفات والقمامة وهدم المباني بطول سور جامعة الأزهر بحي شرق مدينة أسيوط.

رفع 1600 طن مخلفات من جوار سور جامعة الأزهر

وتم رفع ما يقرب من 1600 طن مخلفات من جوار السور وجاري استكمال الأعمال بشكل يومي للقضاء على تراكمات المخلفات المتروكة منذ سنوات وذلك ضمن خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.



و تفقد أبوالنصر، الأعمال التي تقوم بها وحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة بقيادة أحمد رشاد مدير الوحدة والتي تم الاستعانة بها لرفع أطنان القمامة ومخلفات الهدم المتواجدة بطول سور جامعة الأزهر بدءًا من منطقة عمارات الأزهر مرورًا بعزبة خلف بجوار الأراضي الزراعية وحتى مساكن منشية الأزهر بجانب الاستعانة بمعدات ولوادر الأحياء.

تطوير جانبي الطريق وتشجيره

و تم رفع كافة المخلفات من جوار السور ومتبقي المخلفات المتواجدة بجوار الأراضي الزراعية من الناحية الأخرى من الطريق موجهًا بتطوير جانبي الطريق وتشجيره وعمل بلدورات عقب الإنتهاء من رفع كافة المخلفات وإنارة الطريق بالكامل والمرور بشكل دوري لمنع أية جرارات من إلقاء مخلفات الهدم بالمنطقة وضبطها فورًا واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة لمنع تكرارها والعمل على إزالة أي تراكمات أولا بأول لضمان نظافة المنطقة بشكل دائم.



كما التقى المحافظ عمال ورجال النظافة القائمين على هذه الحملة ووجه الشكر لهم على إخلاصهم وتفانيهم في العمل مؤكدًا على تقديره لدورهم وجهودهم المتواصلة التي تتكامل مع جهود المحافظة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث كلف مدير وحدة الإنقاذ السريع بحصر أسماء جميع العمالة لصرف مكافأة لهم تقديرًا على جهدهم المبذول الذي أصبح محل إشادة من الجميع.

وأكد المحافظ أن العمل جاري على قدم وساق للنهوض بمنظومة النظافة وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وإعادة الوجه الحضاري للشوراع بالشكل الذي يليق بمحافظة أسيوط ومواطنيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ