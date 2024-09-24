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محافظ أسيوط يوجه بتشغيل مكاتب البريد عقب الانتهاء من تجهيزها بقرى حياة كريمة

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

 ترأس اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ اجتماعًا لمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز والقرى والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور وفد وزارة التنمية المحلية، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور عمر عثمان مسئول الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، وسوزان محمد راضي مدير وحدة مشروعات تطوير الريف المصري بالمحافظة، ومسئولي عدد من المديريات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة ورؤساء المراكز والأحياء.

 

استعراض نسب تنفيذ كل مشروع بحياة كريمة 

 حيث تناول اللقاء، موقف كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها لدخولها الخدمة فورًا لتحقيق أقصى استفادة منها في تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة فضلًا عن استعراض نسب تنفيذ كل مشروع ومناقشة بعض المعوقات التي تحول دون افتتاحه لتذليلها وتلافي الملحوظات ووضع حلول فورية وعاجلة لتشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تناول اللقاء بحث توفير عدد من الأراضي الصالحة فنيًا وفقًا للاشتراطات الفنية لاستكمال باقي المشروعات بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في مركزي أسيوط والقوصية.

 

تشغيل مكاتب البريد فورًا عقب الانتهاء من تجهيزها بمجمع الخدمات

 وأوضح محافظ أسيوط أننا نعمل سويًا كقطاعات وجهاز تنفيذي للمحافظة يدًا واحدة لتلافي الملحوظات وتذليل كافة المعوقات لنهو الأعمال وتسليم المشروعات إلى جهات الولاية وتشغيلها في أسرع وقت ممكن لتعود بالنفع على المواطنين، موجهًا بتشغيل مكاتب البريد فورًا عقب الانتهاء من تجهيزهم بمجمع الخدمات بالقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات للمواطنين بها وتخفيف العبء عن كاهلهم مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتدخل هذه المشروعات الخدمة بكامل طاقتها بعد تلافي كافة الملاحظات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والعمل على توفير كافة الخدمات لهم، وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطط التنمية ورؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية الواسطى

محافظ أسيوط يناقش معدلات إنجاز مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

 

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

 

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