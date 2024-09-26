على خطى الرجال، إقامة دوري الكرة النسائية على مرحلتين (مستند)

الكرة النسائية، كشف اتحاد الكرة عن تفاصيل ونظام المنافسة في دوري الكرة النسائية القسم الأول بمشاركة الأهلي والزمالك موسم 2024-2025.

وقرر اتحاد الكرة تنظيم بطولة دوري الكرة النسائية باقامة دوري من دور واحد للفرق الـ19 ثم إقامة دوري من دور واحد لتحديد المراكز من الأول إلي العاشر لتحديد بطل المسابقة وهو النظام المقرر تطبيقه للمرة الأولي علي الدوري الممتاز للرجال الموسم الجديد.

كما يتم إقامة دوري من دور واحد للفرق من 11 إلي 19 في المرحلة الثانية لتحديد ثلاث فرق للهبوط للقسم الثاني.

وأعلن اتحاد الكرة عقوبة الانسحاب من الدوري العام للكرة النسائية موسم 2024-2025.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي للأندية في لائحة وشروط المسابقة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي الانسحاب أو الاعتذار من بطولة دوري الكرة النسائية بعد إعلان جدول مباريات المسابقة.

وكانت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية أجريت مؤخرا باتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

الزمالك مع الأهلي

المقاولون العرب مع م ش الأميرية

المصري مع زد إف سي

وادي دجلة مع الطيران

مودرن سبورت مع بالم هيلز

المعادي واليخت مع توت عنخ أمون

اتحاد بسيون مع البنك الأهلي

الاتحاد السكندري مع بيراميدز إف سي

دلفي مع إنبى

الجونة باي

وكان اتحاد الكرة قرر رسميا مد القيد للكرة النسائية موسم 2024-2025.

وأكد اتحاد الكرة مد قيد الكرة النسائية ليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل للقسم الأول، والأربعاء الثاني من الشهر المقبل للقسم الثاني، والخميس الثالث من أكتوبر للقسم الثالث، ويوم الاثنين السابع من أكتوبر آخر موعد للمراحل السنية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن جدول الدوري العام للقسم الأول من الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025/2024.

أبرز مباريات الكرة النسائية

وجاءت مواعيد أبرز المباريات من بطولة دوري الكرة النسائية بمشاركة الأهلي والزمالك كالتالي:

الجولة الأولي.. الزمالك ضد الأهلي.. الجمعة 4-10-2024.. ملعب الزمالك بميت عقبة.. الساعة الرابعة.

الجولة الثانية.. الأهلي ضد وادي دجلة.. الجمعة 11-10-2024.. ملعب الأهلي بالتجمع الخامس.. الساعة الرابعة.

الجولة السابعة.. وادي دجلة ضد الزمالك.. الإثنين 11-11-2024.. ملعب وادي دجلة بالتجمع.. الساعة 2 ونصف.

الجولة السابعة.. بيراميدز ضد توت عنخ أمون.. الثلاثاء 12-11-2024.. ملعب الدفاع الجوي الفرعي.. الساعة 2 ونصف.

الجولة العاشرة.. الأهلي ضد بيراميدز.. الجمعة 6-12-2024.. ملعب الأهلي بالتجمع الخامس.. الساعة 2 ونصف.

الجولة الثانية عشر.. الأهلي ضد توت عنخ آمون.. الجمعة 13-12-2024.. ملعب الأهلي بالتجمع.. الساعة 2 ونصف.

الجولة الخامسة عشر.. بيراميدز ضد الزمالك.. الجمعة 10-1-2025.. ملعب الدفاع الجوي الفرعي.. الساعة 2 ونصف.

الجولة السادسة عشر.. وادي دجلة ضد بيراميدز.. الإثنين 13-1-2025.. ملعب وادي دجلة بالتجمع.. الساعة 2 ونصف.

الجولة السابعة عشر.. توت عنخ أمون ضد الزمالك.. الجمعة 17-1-2025.. ملعب رايت تو دريم.. الساعة 2 ونصف.

الجولة الثامنة عشر.. وادي دجلة ضد توت عنخ أمون.. الثلاثاء 4-2-2025.. ملعب وادي دجلة بالتجمع.. الساعة الثالثة.