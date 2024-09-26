الخميس 26 سبتمبر 2024
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رياضة

تعرف على عقوبة الانسحاب من دوري الكرة النسائية

الكرة النسائية، فيتو
الكرة النسائية، فيتو

الكرة النسائية، أعلن اتحاد الكرة عقوبة الانسحاب من الدوري العام للكرة النسائية موسم 2024-2025.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي للأندية بشأن لائحة وشروط المسابقة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على الانسحاب أو الاعتذار من بطولة دوري الكرة النسائية  بعد إعلان جدول مباريات المسابقة.

 وكانت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية أجريت مؤخرا باتحاد الكرة بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.

 

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول: 

الزمالك مع الأهلي 
المقاولون العرب مع م ش الأميرية 
المصري مع زد إف سي 
وادي دجلة مع الطيران
مودرن سبورت مع بالم هيلز
المعادي واليخت مع توت عنخ أمون 
اتحاد بسيون مع البنك الأهلي 
الاتحاد السكندري مع بيراميدز إف سي 
دلفي مع إنبى 
الجونة باي

وكان اتحاد الكرة قرر رسميا مد القيد للكرة النسائية موسم 2024-2025.

وأكد اتحاد الكرة مد قيد الكرة النسائية ليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل للقسم الأول، والأربعاء الثاني من الشهر المقبل للقسم الثاني، والخميس الثالث من أكتوبر للقسم الثالث، ويوم الاثنين السابع من أكتوبر آخر موعد للمراحل السنية. 

 

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن جدول الدوري العام للقسم الأول من الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025/2024.

 

أبرز مباريات الكرة النسائية 

 وجاءت مواعيد أبرز المباريات من بطولة دوري الكرة النسائية بمشاركة الأهلي والزمالك كالتالي:

الجولة الأولى.. الزمالك ضد الأهلي.. الجمعة 4-10-2024.. ملعب الزمالك بميت عقبة.. الساعة الرابعة.

الجولة الثانية.. الأهلي ضد وادي دجلة.. الجمعة 11-10-2024.. ملعب الأهلي بالتجمع الخامس.. الساعة الرابعة.

الجولة السابعة.. وادي دجلة ضد الزمالك.. الإثنين 11-11-2024.. ملعب وادي دجلة بالتجمع.. الساعة 2 ونصف.

الجولة السابعة.. بيراميدز ضد توت عنخ أمون.. الثلاثاء 12-11-2024.. ملعب الدفاع الجوي الفرعي.. الساعة 2 ونصف.

الجولة العاشرة.. الأهلي ضد بيراميدز.. الجمعة 6-12-2024.. ملعب الأهلي بالتجمع الخامس.. الساعة 2 ونصف.

 

الجولة الثانية عشر.. الأهلي ضد توت عنخ آمون.. الجمعة 13-12-2024.. ملعب الأهلي بالتجمع.. الساعة 2 ونصف.

 

الجولة الخامسة عشر.. بيراميدز ضد الزمالك.. الجمعة 10-1-2025.. ملعب الدفاع الجوي الفرعي.. الساعة 2 ونصف.

 

الجولة السادسة عشر.. وادي دجلة ضد بيراميدز.. الإثنين 13-1-2025.. ملعب وادي دجلة بالتجمع.. الساعة 2 ونصف.

 

الجولة السابعة عشر.. توت عنخ أمون ضد الزمالك.. الجمعة 17-1-2025.. ملعب رايت تو دريم.. الساعة 2 ونصف.

 

الجولة الثامنة عشر.. وادي دجلة ضد توت عنخ أمون.. الثلاثاء 4-2-2025.. ملعب وادي دجلة بالتجمع.. الساعة الثالثة.

إلغاء مباراة سوبر الكرة النسائية بين وادي دجلة وتوت عنخ أمون (مستند)

اتحاد الكرة يمد فترة القيد للكرة النسائية رسميا (مستند)


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