الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ضمن فاعليات مبادرة " بداية جديدة لبناء انسان "

الشباب والرياضة تنفذ برنامج "مشواري" لتنمية المهارات بدمياط

الشباب والرياضة تنفذ
الشباب والرياضة تنفذ برنامج مشواري بمكتبة مصر العامة بدمياط

قامت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بتنفيذ برنامج مشواري (لتنمية المهارات الحياتية) والذي استهدف الفئة العمرية من 15 الي 18 سنه ويهدف البرنامج لتنمية المهارات الحياتية الشخصيه للنشء والشباب.

تنفيذ برنامج مشواري (لتنمية المهارات الحياتيه) والذي استهدف الفئة العمريه من 15 الي 18 سنه 

 دورات تدريبية تنظمها التنظيم والادارة  .. وندوات واختبارات بالهيئة العامة لتعليم الكبار


  
وفي سياق متصل، قامت مديرية التنظيم والإدارة بتنظيم دورات تدريبية متنوعة ومكثفة على مدار يومي، ٢٢ و٢٣ سبتمبر، استفاد منها ٣٨ متدرب بواقع عدد ٣٠ ساعة  .فيما وقد نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار ندوات واختبارات خلال الفترة من ١٧ حتى ٢٣ سبتمبر بواقع ٢٦٥ مستفيد على مدار أيام الندوات.

وأكد محافظ دمياط على تكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق كل محاور المبادرة والتى تستهدف إتاحة طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن واعٍ، متعلم، متمكن، قادر، ومثقف للمجتمع.

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