مستقبلك مصري، جامعة الأقصر تدشن ندوة تثقيفية لتفعيل مبادرة بداية (صور)

دشنت جامعة الأقصر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر برئاسة الدكتور محمد حساني مدير المكتبة ندوة تثقيفية بعنوان «مستقبلك - مصري»، وذلك فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتحت رعاية الدكتور صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر.

مبادرة بداية جديدة

حاضر الندوة الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية ومدير مركز فاروق الباز لدراسات المستقبل والتنمية المستدامة، والدكتور رضا عطالله عضو هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة الأقصر ومدير مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية بجامعة الأقصر.



دارت فعاليات الندوة التثقيفية حول مستقبل الأجيال الجديدة تأثرًا بمهن ووظائف المصري القديم من عالم كيمياء وفلكي ومهندس وطبيب بشري وطبيب بيطري وصيدلي وكاتب وعالم ومعماري وفنان.

أهداف الندوة

تهدف الندوة التثقيفية إلي رفع الوعي لدى طلاب المدارس بأهمية التعليم والتعلم اقتداء بنماذج مشرفة من عصور مصر القديمة، وتأصيلا لدور الحضارة المصرية القديمة وفضلها على العديد من شعوب العالم القديم المعاصرة لها في جميع مناحي العلوم وألوانه، وتأصيل للهوية المصرية التي ما زالت متأصلة في الأفعال والأقوال كحق أصيل من حقوق حضارتنا التي يجب أن نفتخر بها.

كما تهدف الندوة لإحداث حالة من الدمج الاجتماعي بين الطلاب الأسوياء وإخوانهم من ذوي الهمم، حيث حضر الندوة مجموعة من طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وأولياء الأمور، بالإضافة لمجموعة من ذوي الهمم برفقة محمد المنشاوي المترجم المعتمد للغة الإشارة.



عقب الندوة التثقيفية تم عقد ورشة عمل لبعض الألعاب الرياضية المصرية القديمة التي تم تقليدها من قبل الطلاب.

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