الخميس 26 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ، فيتو
موانئ، فيتو
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 14000  طن بضائع و702 شاحنة و120 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 وشملت حركة الواردات 5000  طن بضائع و419 شاحنة و95 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000  طن بضائع 283 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس  بينما تغادر السفينة وادي الملوك  ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس وCORN، كما تم تداول 2500 طن بضائع و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة  . 

 

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينتين MILAGRO  على متنها 2000 طن مواد غذائية إلى السودان والسفينة SEA WAVE1. 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات ميناء بورتوفيق ميناء سفاجا

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