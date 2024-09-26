الليلة.. ختام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقي الروحية الـ17
تختتم فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع انطلاق الدورة العاشرة لملتقى الأديان "هنا نصلى معًا".
ختام مهرجان سماع
تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى الأديان تحت شعار " هنا نصلى معًا" الذي يتزامن مع ختام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، الذى يقيمه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان.
و يضم حفل الختام أكبر تجمع دولي لأهم فرق الإنشاد الديني وفن السماع والرقص الصوفي المولولي بمشاركة فرق مصرية وعالمية من كازاخستان، تونس، لجزائر، رومانيا، اليونان، باكستان، چيبوتي، بالإضافة إلى فرق سورية مقيمة في مصر
ويُقام المهرجان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار (الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي) ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.
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