معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

سورة مريم، شرح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره حول سورة مريم، المقصود بقول الحق في كلام الله عز وجل لنبيه عيسى ابن مريم، كما أوضح معنى كلمة يمترون في الآية 34.



سورة مريم الآية 34

قال تعالى: {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ}.

سورة مريم الآية 34



تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 من سورة مريم

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: {ذلك} [مريم: 34]، أي: ما تقدّم من قصة عيسى عليه السلام {قَوْلَ الحق} [مريم: 34]، أي: يقولها الله تعالى قَوْلَة حَقٍّ، والحق هو الله، فالذي قَصّ عليك هذا القَصَص هو الله، وقوله الحق الذي لا باطلَ فيه، فيكون الحق الذي هو ضد الباطل، فالمعنيان ملتقيان.



معنى يمترون

وأضاف الشعراوي: أو: يكون المراد بقول الحق كلمة (كُنْ) التي بها يتمّ الخَلْق، ثم يقول تعالى: {الذي فِيهِ يَمْتُرُونَ} [مريم: 34]، من المراء: وهو الاختلاف والجدال بالباطل، فالحق سبحانه يعلم أنهم سيشكُّون فيه، ويتجادلون بالباطل، وأنهم سيقولون فيه الأقاويل، وكأن الله تعالى يقول لهم: اتركوا هذه الأقاويل والأباطيل في شأن عيسى وخُذُوا بما أخبرتُكم به من خبره، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

ولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفات الشيخ الشعراوي

للشيخ الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.