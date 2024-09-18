معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

معنى العهن، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة المعارج، وصف الله للجبال بالعهن، كما بيَّن معنى العهن في الآية الكريمة.

سورة المعارج الآية 9

قال تعالى: «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ».

سورة المعارج الآية 9

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج



قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: «وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ» أي: كالصوف المصبوغ ألوانا، لاختلاف ألوان الجبال، فإن الجبال إذا فتتت وتمزقت في الجو، أشبهت الصوف المنفوش إذا طيرته الرياح، قيل: أول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا، ثم عهنا منفوشا، ثم هباء منبثا.

معنى العهن

وأضاف الشيخ طنطاوي: ووجه الشبه أن السماء في هذا اليوم تكون في انحلال أجزائها، كالشيء الباقي في قعر الإناء من الزيت، وتكون الجبال في تفرق أجزائها كالصوف المصبوغ الذي تطاير في الجو.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.