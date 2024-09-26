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رياضة

كرة اليد، الأهلي يختتم استعداداته لضربة البداية في كأس العالم للأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، يختتم، اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي استعداداته لضربة البداية في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

موعد مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي

ويخوض الأهلي مواجهة قوية في افتتاح البطولة أمام فريق سيدني بطل أستراليا.

وتقام مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي يوم الجمعة المقبل، وتنطلق في الـ6:30 مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

 

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

 وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

 

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