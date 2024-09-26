خبير تحكيمي ليبي: مستوى الشلماني تطور كثيرا وفخورين بإدارته السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي، أكد الخبير التحكيمي الليبي «وحيد صالح»، أن بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، تجعل أي حكم يتمنى تولي إدارتها، مشيرًا إلى أنه معتز الشلماني مصنف من حكام النخبة ومرشح للمشاركة في مونديال 2026، وهو من ضمن الحكام المحترفين ضمن تصنيف الكاف.

وقال وحيد صالح في مداخلة هاتفية من مدينة طرابلس، عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة Etc: "الاستعداد للمباراة لا بد أن يكون ذهنيًّا، خصوصًا في ظل الضغوط الاعلامية الكبيرة، وتابعت بعض الاعتراضات من جانب الأهلي والزمالك، وهذه أمور موجودة في ظل حساسية تلك المباراة الكبيرة، ولاشك أن الشلماني هو المحور الرئيسي لتلك المباراة".

مستوى معتز الشلماني تطور كثيرًا

وأضاف: "ندعم معتز الشلماني للظهور بمستوى مشرف في لقاء السوبر الإفريقي، ونتمنى أن يقدم مستوى جيد خلال اللقاء، ومباراة الأهلي والوداد في نهائي 2023 مر عليها وقت طويل، وبالتأكيد مستواه تطور كثيرًا، ونتمنى أن يكون موفقًا في المباراة".

وزاد: "أنصح معتز الشلماني بأن يكون جاهزًا نفسيًا وذهنيًا لإدارة اللقاء الإفريقي بين الأهلي والزمالك خصوصا في ظل أيضا وجود أزمات لوالده داخل اتحاد الكرة الليبي حاليا واعتراضات بين الأندية على نظام مسابقة الدوري الليبي في الموسم الجديد".

وأكمل: "معتز الشلماني تعرض لعدة ضغوطات قبل ذلك، وهو من أفضل الحكام في ليبيا، ويتميز بالمتابعة لكل ما هو جديد ومنضبط في التدريبات، وحدثت له بعض الإصابات لكنه حاليًا في أفضل فورمة فنية لإدارة اللقاء بين الأهلي والزمالك وواثق في قدرته على الخروج باللقاء لبر الأمان، ولا بد أن يتقبل النصائح وكذلك النقد".

وأكد: "الجميع في ليبيا فخور بوجود معتز الشلماني لإدارة لقاء الأهلي والزمالك، ونتمنى ظهوره بمستوى طيب وتشريف الكرة الليبية".

وأتم: "لدينا ديربيات كبيرة في بنغازي وطرابلس، والأهلي المصري الأكثر شعبية في ليبيا، ولدينا أهلي بنغازي وأهلي طرابلس".