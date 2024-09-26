الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خبير تحكيمي ليبي: مستوى الشلماني تطور كثيرا وفخورين بإدارته السوبر الإفريقي

معتز الشلماني، فيتو
معتز الشلماني، فيتو

السوبر الإفريقي، أكد الخبير التحكيمي الليبي «وحيد صالح»، أن بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، تجعل أي حكم يتمنى تولي إدارتها، مشيرًا إلى أنه معتز الشلماني مصنف من حكام النخبة ومرشح للمشاركة في مونديال 2026، وهو من ضمن الحكام المحترفين ضمن تصنيف الكاف.

وقال وحيد صالح في مداخلة هاتفية من مدينة طرابلس، عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة Etc: "الاستعداد للمباراة لا بد أن يكون ذهنيًّا، خصوصًا في ظل الضغوط الاعلامية الكبيرة، وتابعت بعض الاعتراضات من جانب الأهلي والزمالك، وهذه أمور موجودة في ظل حساسية تلك المباراة الكبيرة، ولاشك أن الشلماني هو المحور الرئيسي لتلك المباراة".

مستوى معتز الشلماني تطور كثيرًا

وأضاف: "ندعم معتز الشلماني للظهور بمستوى مشرف في لقاء السوبر الإفريقي، ونتمنى أن يقدم مستوى جيد خلال اللقاء، ومباراة الأهلي والوداد في نهائي 2023 مر عليها وقت طويل، وبالتأكيد مستواه تطور كثيرًا، ونتمنى أن يكون موفقًا في المباراة".

وزاد: "أنصح معتز الشلماني بأن يكون جاهزًا نفسيًا وذهنيًا لإدارة اللقاء الإفريقي بين الأهلي والزمالك خصوصا في ظل أيضا وجود أزمات لوالده داخل اتحاد الكرة الليبي حاليا واعتراضات بين الأندية على نظام مسابقة الدوري الليبي في الموسم الجديد".

وأكمل: "معتز الشلماني تعرض لعدة ضغوطات قبل ذلك، وهو من أفضل الحكام في ليبيا، ويتميز بالمتابعة لكل ما هو جديد ومنضبط في التدريبات، وحدثت له بعض الإصابات لكنه حاليًا في أفضل فورمة فنية لإدارة اللقاء بين الأهلي والزمالك وواثق في قدرته على الخروج باللقاء لبر الأمان، ولا بد أن يتقبل النصائح وكذلك النقد".

وأكد: "الجميع في ليبيا فخور بوجود معتز الشلماني لإدارة لقاء الأهلي والزمالك، ونتمنى ظهوره بمستوى طيب وتشريف الكرة الليبية".

وأتم: "لدينا ديربيات كبيرة في بنغازي وطرابلس، والأهلي المصري الأكثر شعبية في ليبيا، ولدينا أهلي بنغازي وأهلي طرابلس".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السوبر الأفريقي الأهلي الزمالك مباراة السوبر الافريقي معتز الشلماني النادي الأهلي

مواد متعلقة

أشرف يوسف عن السوبر الإفريقي: الأهلي مستقر ماديا وجماهيريا والزمالك عنده مشاكل

حسام عبد المجيد يتحدث عن مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

السوبر الإفريقي، موعد ومكان مران الأهلي الوحيد بالسعودية قبل مواجهة الزمالك

لا نركز مع المنافس، البولندي ميشالاك يتحدث عن مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

لغز عودة يوسف بطرس غالي.. التاريخ السري لأشهر وزير من زمن مبارك (فيديوجراف)

ارتفاع الزبدية والنعومي، تعرف على أسعار 12 نوعا من المانجو بالسوق

يصل إلى 50 جنيها في الكيلو، انخفاض أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالسوق

التقرير الفني للمرور يكشف سبب انقلاب سيارة ومصرع زوجين في النزهة

بسبب التهديدات الأمنية، تغييرات إستراتيجية في حملة ترامب الانتخابية

بدء استيفاء مسوغات تعيين معلمي المرحلة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم

طريقة عمل الحجازية، تحلية لمحبي طعم القرفة بالسكر

منى الشاذلي توجه رسالة لشركة روتانا وشيرين، وعزيز الشافعي يعلق (فيديو)

منوعات

المزيد

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

ذوبان نهر يوم القيامة، الكشف عن كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

لغز عودة يوسف بطرس غالي.. التاريخ السري لأشهر وزير من زمن مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية