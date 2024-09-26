شكاوى من نقص وزن أسطوانة البوتاجاز في سوهاج

اشتكى أهالي محافظة سوهاج من نقص وزن أسطوانة البوتاجاز المنزلي، بعد ارتفاع سعرها الأسبوع الماضي، ويعتبر الوزن الفعلي للأسطوانة البوتاجاز 12 كيلو ونصف.

وانتشرت في الآونة الأخيرة شكاوى عديدة من المواطنين حول نقص وزن أسطوانة البوتاجاز عن الوزن المحدد لها عند الشراء من قبل المستودعات والتاجر، وأن محافظة سوهاج بها مصنع واحد يخدم محافظتي سوهاج وقنا ومصنع التعبئة بالأحايوة شرق بمركز أخميم بسوهاج.

وقال محمد عبد السميع من مدينة دار السلام سوهاج: إن نقص أسطوانة البوتاجاز بعدما وصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 170 جنيهًا تسبب في زيادة التكاليف على المواطن نتيجة لنقص الوزن فيضطر المواطن إلى استبدال الأسطوانة بسرعة مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطن.

وأضاف عبد السميع نقص كمية الغاز المعبأ في الأسطوانة نتيجة عدم ضبط آلات التعبئة بالشكل الصحيح في المصنع مما يؤدي إلى تعبئة كمية أقل من الكمية المحددة من قبل وزارة البترول وهي 12 كيلو ونصف للاسطوانة المنزلى واطالب وزير البترول ومحافظ سوهاج بالتفتيش وتكثيف الرقابة والتفتيش على مراكز تعبئة الغاز بمصنع التعبئة بسوهاج.

محافظ سوهاج يشكل لجنة للمرور على مستودعات البوتاجاز

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا برقم 410 لسنة 2024م، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعضوية كل من مدير إدارة التجارة الداخلية، ورئيس قسم المواد البترولية بالمديرية، وعضو من إدارة الحماية المدنية، وعضو من المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وعضو من إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهنية بمديرية العمل، على أن يتم الاستعانة بمن تراه اللجنة لازما لأداء عملها.

وتختص اللجنة بالمرور على مصانع تعبئة الغاز ومستودعات البوتاجاز، وكافة المنشآت الصناعية والتجارية التي تستخدم غاز البوتاجاز؛ للتأكد من مدى مطابقتها لاشتراطات السلامة والأمن الصناعي، والحماية المدنية، واشتراطات التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة، وإصدار التوصيات للجهات المعنية؛ لإعمال شؤونها حيال توصيات اللجنة والعرض على المحافظ.