بعد كائن النوتيلا وصوفيا لورين، حكاية وحش الكون تثير الجدل، والنشطاء: أخيرا اتمسكت (فيديو)

"أخيرًا تم القبض على وحش الكون"، عبارة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد القبض على التيك توكر وحش الكون وبناتها بسملة "بوسي" و"فاطمة"، 14 و18 عامًا، لنشرهن مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر تطبيق التيك توك، لجذب أكبر عدد من المشاهدات، للحصول على أرباح مادية عالية.

القبض على وحش الكون وبناتها يثير الارتياح



تصدرت وحش الكون وبناتها تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن النشطاء هاشتاج بعنوان "وحش الكون"، للتعبير عن ارتياحهم للقبض على السيدة التي تبث مقاطع فيديو تدعو للرزيلة والفجور، وخاصة أن القبض على وحش الكون وبناتها جاء بعد القبض على كائن النوتيلا والبلوجر سوزي الأردنية والراقصة صوفيا لورين، ليؤكد النشطاء أن ذلك يدعو للارتياح.



أثار القبض على وحش الكون وبناتها ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا مقطع فيديو للحظة القبض عليها، وذلك بعد اتهامها بنشر فيديوهات ولايفات مخلة بالآداب ومنافية للأخلاق المجتمع، وتحريض على الرذيلة والفجور والفسق.

علق الناشط هاني السيد قائلًا: "وحش الكون خلف القضبان بعد أيام من القبض على "كائن النوتيلا" فيديوهات مسيئة لوحش الكون وبناتها.. نرجو القبض على كل المختلين أخلاقيًا".

وحش الكون تنشر فيديوهات مخلة ومنافية للأخلاق



أما البلوجر ضياء بن سعيد فقال: "القبض على "تيك توكر" تدعى "وحش الكون" وبناتها بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للأخلاق والتحريض على الرذيلة والفجور وكشفت التحريات أن المتهمة تاجرت بابنتيها واستغلت موقع التواصل لبث مقاطع تعمدت خلالها إبراز مفاتنها ومناطق من جسدها بقصد الإغراء للمتابعين.. هذا جيد".



وعبرت الناشطة رولا أحمد عن ارتياحها قائلة: "وحش الكون دول حاجه كانت كاتمه على نفس المصريين أكثر من الاسعار.. الحمد لله تم القبض عليهم..".

في حين علق الناشط جان فالجان فقال: "ـعتقد بنات وحش الكون قاصرات ما أثار الغضب... انتشار هذه الأمور بشكل غير ظاهر لا يعطي التصرفات هذه غطاء أخلاقي.. الخطأ يظل خطأ خصوصًا في استغلال القاصرين في أعمال غير اخلاقية لا يصح استغل طفلي بحجة وضعي المادي صعب وغير مستقر.. طفلي ليس له دخل بالوضع الذي صنعته لحياتي أو فشلي في توفير مصدر غذاء لهم".

مطلوب منظومة لحفظ الأخلاق



ورد الناشط محمد الطوخي فقال: "حساب لسيدة وبناتها على منصة "تيك توك" يدعى "وحش الكون" قامت فيه الأم وبناتها بتقديم محتوى منافٍ للآداب قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على التيك توكر الشهيرة بـ"وحش الكون" وبناتها في محافظة الإسكندرية... الأمر محتاج منظومة متكاملة لحفظ الأخلاق التي ضاعت مع عدم الرقابة وتطبيق القانون الرادع".



وقال البلوجر وائل عبد الراضي: "هوس السوشيال ميديا والجري وراء الأرباح المادية غير المشروعة بزيادة عدد المشاهدات، دفع وحش الكون، سيدة أطلقت على نفسها ذلك، بتسخير بناتها بسملة "بوسي"، وفاطمة 14 و18 عام، لعمل مقاطع فيديو خادشة للحياء على التيك توك... فتم القبض على عليها مع ابنتيها بتهمة نشر فيديوهات غير لائقة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، والإنستجرام، والتحرض على الفسق والفجور".

وعلق الناشط محمد عبد التواب على القبض على بعض المسيئين عبر مواقع التواصل، فقال: "القبض على وحش الكون وكائن النوتيلا وملبن مصر وصوفيا لورين السوريه.. مصر تتطهر من هؤلاء أصحاب الأخلاقيات المنحرفة عن المسار الصحيح".

وحش الكون تنشر الرذيلة بلايفات بعد الفجر



أما البلوجر محمد شاهين فقال: "فرحة المصريين كبيرة بلحظة القبض على وحش الكون المنتشرة بشكل واسع على التيك توك هى وبناتها بلايفات الفجر يوميًا، القبض على التيك توكر وحش الكون وبناتها في الإسكندرية، بتهمة نشر فيديوهات ولايفات منافية للأخلاق المجتمع والتحريض على الرذيلة والفجور والفسق".



وعبر الناشط أحمد عسران عن ارتياحه فقال: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. كل يوم يطلع علينا سيدة تسمى نفسها وحش الكون، وأخرى كائن التونيلا والملبن وغيرها تجلب علينا أخلاقيات دخيلة على مجتمعنا بغرض زيادة الربح المادي، وتشوه المجتمع بأكمله وتصمه بالعار، نسينا العادات والتقاليد التي تربينا عليها والقيم والأخلاق بجد يا خسارة".

وقال الناشط أحمد عتمان: " التيك توك مليان والله فيه كثير جدًا مثل وحش الكون وغيرها، وكل هؤلاء يشوهوا شكل المصريين، وتصمهم بالعار".

وعلق الناشط راغب علي قائلًا: "الحمد لله تم القبض على وحش الكون وبناتها، كل ما نريده منظومة تحاسب أول بأول كل من يخل بالأخلاق ويشوه المجتمع بنشر الفسق والأخلاقيات المتدنية على مواقع التواصل، نريد محاكمة سريعة لوحش الكون وكل من يستغل مواقع التواصل لنشر الرذيلة والفسق في المجتمع المصري".

وحش الكون تستغل بناتها لتصوير فيديوهات خادشة للحياء



الجدير بالذكر أن تيك توكر من محافظة الإسكندرية تدعى وحش الكون قامت بتصوير العديد من المقاطع الخادشة للحياء، التي أثارت استياء الجمهور لما تحمله من إيماءات ومشاهد غير مناسبة للأطفال، مع استغلالها لبناتها مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد وحش الكون وبناتها.

القبض على كائن النوتيلا، فيتو



تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على وحش الكون وابنتيها داخل مسكنهم بالإسكندرية، حيث عثرت الشرطة على مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على مقاطع الفيديو محل الاتهام، ووجدت أدوات تصوير متطورة تستخدم لإنتاج الفيديوهات المخلة بحوزة وحش الكون.

القبض على كائن النوتيلا وصوفيا لورين



وجاء القبض على وحش الكون وبناتها بعد القبض على التيك توكر الشهيرة سهيلة، صاحبة حساب كائن النوتيلا، التي كانت تبث محتوى مخالف على حساباتها الشخصية.

كما تم القبض، قبل ذلك، على البلوجر سوزي الأردنية، المعروفة بتريند "آه.. الشارع اللي وراه"، وذلك لاتهامها باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام، خلال حديثها عن والدها في بث مباشر، بالإضافة إلى استغلال شقيقتها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات.

القبض على الراقصة صوفيا لورين، فيتو



كما جاء القبض على وحش الكون وبناتها بعد أيام من القبض على راقصة سورية الجنسية تسمي نفسها "صوفيا لورين"، وتوجيه تهم بث مقاطع لها ظهرت فيها، وهي تستعرض أجزاء من جسدها على موقع تيك توك.

