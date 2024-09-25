الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء

محافظ سوهاج،فيتو
محافظ سوهاج،فيتو

تابع اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج خلال الاجتماع التنفيذى الذى ترأسه، الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتذليل العقبات والتسهيل على المواطنين، مؤكدا على ضرورة تسريع العمل في ملف التصالح، والمتابعة المستمرة مع جميع الجهات المختصة حتى الانتهاء من تسليم نماذج "7، 8"، موجها المتغيرات المكانية بإعداد جدول زمني للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة.

والاجتماع كان بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وممثلي الزراعة والري، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
المحافظ يؤكد على ضرورة الازالات الفورية وفى المهد 
وناقش خلال الاجتماع موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات  بشكل فوري، والإزالة في المهد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية بتنفيذ الإزالة على أية تعديات بشكل كامل حتى سطح الأرض، وأوضح وكيل مديرية الزراعة أنه تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية.

واستعرض الاجتماع تقرير إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة الأمطار والسيول، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء القادم، وقال مدير عام الري أنه يتم المتابعة لتطهير جميع مخرات السيول، وأعمال الصيانة لها بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مشيرا إلى وجود غرفة مركزية للمتابعة والمرور على جميع المخرات الطبيعية والصناعية.

ووجه المحافظ كافة الأجهزة المعنية والوحدات المحلية بضرورة مراجعة جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة، وخاصة بساقلتة ودار السلام، وإعداد تقرير بمخرات السيول والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوحدات المحلية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إزالة التعديات على الأراضي الازالات الفورية التصالح على مخالفات البناء الدكتور محمد عبد الهادى اللواء عبدالفتاح سراج المتغيرات المكانية بالمحافظة رؤساء الوحدات المحلية

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

توفيق عكاشة يفاجئ الحضور رفقة حياة الدرديرى بمهرجان الخيول بالشرقية (فيديو وصور)

وزير الرياضة يتابع ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب

إيرانى الصنع.. صاروخ قادر 1 الذى استهدف مقر الموساد (إنفوجراف)

آخر تحديث، سعر الذهب بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2024.9.25

الأهلي يتعاقد مع خالد عادل لتدعيم فريق الطائرة رجال

هل يفاجئ كولر الزمالك بالصفقات الجديدة في السوبر الإفريقي؟

منوعات

المزيد

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع الرمان في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والفلفل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أهم تصريحات رئيس هيئة الدواء عن الأدوية المنتهية الصلاحية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

المزيد
الجريدة الرسمية