الخميس 12 سبتمبر 2024
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حوادث

"قال لي أنت ممسوسة وهعالجك"، سيدة تتهم شقيق لاعب مشهور بسرقة مصوغاتها الذهبية

سرقه مشغولات ذهبية،
سرقه مشغولات ذهبية، فيتو

تحقق المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة في صحة البلاغ المقدم من سيدة تدعى نورهان إسماعيل، اتهمت الشقيق الأكبر للاعب كرة مشهور، في واقعة سرقة 4 خواتم لازوردي عيار 21 عن طريق الاستعانة بالسحر والشعوذة بدائرة مدينة نصر.

وذلك من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات والاستماع لشهود العيان.

وأفادت في المحضر الذي حررته بقسم شرطة مدينة نصر أنها  تعرفت على المتهم، عن طريق إحدى صديقاتها، وحينها عرض عليها فكرة العمل معه وإدارة كافيه يملكه، ووافقت.

وتوجهت لمقابلته وكانت معها 4 خواتم لازوردي عيار 21، وأخبرته أنها سوف تبيعها للدخول معه كشريك في الكافيه. 

 وبعدها وجدته يقول لها أنت ممسوسة وأنا هعالجك وراح جاب كوباية مية وشربتها وبعدها لم تشعر بنفسها ولم أفاقت لم تجد المصوغات الذهبية في حقيقتها التي كانت تحملها.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من سيدة بتعرضها لواقعة سرقة من قِبل شقيق أحد نجوم الكرة، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

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أمن القاهرة للاعب كرة مشهور البساتين

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