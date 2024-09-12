بعد ضبط سعد الصغير بمطار القاهرة.. مشاهير خلف القضبان بسبب “الكيف”.. منة شلبي وريكو والعمروسي ودينا الشربيني الأبرز على الساحة الفنية.. وضياع مستقبل “عزمي” عقب السجن 6 أشهر

انتشرت في الآونة الأخيرة، الكثير من الاتهامات، التى تطارد نجوم الفن والغناء، بشأن تعاطي المخدرات، وهو ما أدي في نهاية المطاف بدخولهم في نفق مظلم، على إثر ضبطهم متلبسين بمواد مخدرة مما أدي إلى صدور أحكام بالسجن ضد البعض منهم، بجانب ما وقع من حوادث بالطرق، والتسبب في قتل بعض الأشخاص تحت تأثير المخدرات.

وكانت آخر القضايا، التى شغلت الرأي العام، في الساعات الماضية، حبس الفنان، سعد الصغير، بعد ضبطه في مطار القاهرة، لحيازته بعد المخدرات الحديثة “زيت الفيب”، أثناء عودته من أمريكا، وذلك في نفس الشهر، التى تم الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا، بالحبس 6 أشهر، بعد قتل أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، وتم إثبات تعاطيه المخدرات أُثناء القيادة.

في هذا الصدد، ترصد “فيتو”، خلال السطور التالية، أبرز النجوم، الذين تورطوا في قضايا، مخدرات على مدار السنوات الماضية.

أزمة منة شلبي بمطار القاهرة

تورطت الفنانة منة شلبي في أزمة حيازة المواد المخدرة، عام 2022 وكان موقفها مثل ماحدث للمطرب الشعبي سعد الصغير، حيث كانت عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية واستوقفها أحد موظفي الجمارك بمطار القاهرة، وعثر معها على مواد مخدرة جلبتها بقصد التعاطي، لينتهي الأمر بها إلى الحكم عليها بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

سجن دينا الشربيني

ألقت الشرطة المصرية القبض علي الفنانة دينا الشربيني في عام 2014 بحي الزمالك، بسبب حيازة المواد المخدرة من أجل التعاطي، وذلك أثناء شرائها مخدر الكوكايين، حيث كانت تتردد على إحدى الشقق بهذا الحي الراقي، وتصادف مداهمة أفراد الشرطة للمكان، لتتورط في قضية حيازة مخدر الكوكايين وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة عام، قضته داخل سجن مدينة القناطر الخيرية.

قضية الفنانة نيفين مندور



كما تعرضت الفنانة نيفين مندور للسجن بسبب حيازة المواد المخدرة من أجل التعاطي، وكانت تلك القضية هي السبب في اختفائها من على الساحة الفنية بعدما كان ينتظرها مستقبل كبير، وغابت نيفين مندور لأكثر من 18 عامًا عن الساحة الفنية بعدما تورطت لأكثر من مرة في قضايا تعاطي المخدرات، وكان آخر هذه القضايا عام 2016، حيث أعلن عن القبض عليها في مناسبتين، إحداهما جاءت في عام 2013، والثانية كانت في عام 2016، إلا أنها لم تعلق أو تصرح على ما حدث.

سجن المغني الشعبي ريكو سنة

وألقت قوات الأمن عام 2015 القبض على المغني الشعبي ريكو وعدد من أصدقائه أثناء تعاطيهم المخدرات في شقق بمدينة العبور شمال القاهرة.

وكانت تحريات الأمن قد توصلت إلى تردد ريكو على شقة أحد أصدقائه لتعاطي المخدرات، وعلى الفور داهمت قوة أمنية الشقة التي تبين أنها مملوكة لمؤلف أغان يبيع المخدرات، وتم ضبط 20 جرام هيروين وميزان ومبلغ مالي من محصلات البيع.

وعوقب ريكو بالسجن لمدة عام مع الشغل، ليخرج بعدها من السجن ويترك مجال الفن ويسافر إلى إحدى الدول العربية للعمل هناك في مجال المطاعم.

حبس أحمد عزمي 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات

وكان الفنان أحمد عزمي من بين ضحايا تعاطي المخدرات، حيث أثرت تلك الأزمة على مستقبله الفني بعدما كان من بين النجوم الواعدين في مجال التمثيل.

وتعرض عزمي للسجن بتهمة تعاطي المواد المخدرة عام 2015، وألقي القبض عليه بأحد الأكمنة أثناء عودته من مدينة شرم الشيخ، وعُثر بحوزته على بعض المواد المخدرة بقصد التعاطي، ليُحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، ويخرج بعد قضاء المدة تاركًا مجال الفن لفترة طويلة.

كما تم، القبض علي المخرج سامح عبد العزيز والمخرج خالد مرعي اللذين تعرضا للسجن لنفس السبب، وكذلك الفنانة نهى العمروسي والممثلة انتصار والفنان عمر مصطفى متولي، الذي قُبض عليه بمدينة الشيخ زايد وبحوزته مخدر الحشيش بقصد التعاطي.