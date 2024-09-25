ضبط 74 كجم من اللحوم البلدي مجهولة المصدر بالبدرشين (صور)

وجه محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة وعن توافر السلع ومتابعه الافران البلديه بالمحافظة.

ادارة تموين البدرشين تضبط كميات من اللحوم الفاسدة

وفي ضوء هذه التوجيهات قامت ادارة تموين البدرشين بحمله برئاسة احمد عبد الونيس بالاشتراك مع الطب البيطري.

وتم خلال الحملة مصادرة 74 كجم من اللحوم البلدي ليس عليها اي اختام حيث تم ذبحها خارج المجزر المخصص لذلك وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة بشانها.

وجاري المتابعة المستمرة، وتستمر الحملات الرقابية والتموينية حرصا علي مصلحه المواطنين.