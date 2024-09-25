الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظ الجيزة يتفقد مستشفي أطفيح المركزي (صور)

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد مستشفي أطفيح المركزي

أجري المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة تفقدية بمستشفى أطفيح المركزي ووحدة الرعاية الصحية بالحلف الشرقي، للوقوف علي مستوي الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي. 
 

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته بوحدة طب الاسرة بقرية الحلف الشرقي علي تفقد عيادة الأسنان المجهزة بأحدث الأجهزة، ومكاتب خدمة كبار السن وخدمة المنتفعين ومخزن الأدوية.
 

حيث أشار محافظ الجيزة إلأى أن الوحدة تم إنشاؤها وتطويرها ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 
 

كما اطلع محافظ الجيزة علي كشوف الحالات المرضية المترددة يوميا علي وحدة طب الأسرة وكذا متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الالف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية. 
 

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفي أطفيح المركزي

كما عاين محافظ الجيزة خلال جولته أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفي أطفيح المركزي ضمن خطة الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين موجها الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال لما للمستشفي من أهمية قصوي في خدمة قطاع كبير من المرضي وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضي بشكل متكامل.
 

كما حرص المهندس عادل النجار على التحاور مع المرضى والاطمئنان على صحتهم والاستماع لهم للتأكد من رضاءهم عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.
 

وخلال جولته تابع محافظ الجيزة توافر الأطقم الطبية بالعيادات الخارجية لتقديم الخدمة العلاجية والطبية للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات العلاجية اللازمة.
 

رافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد وعبد الوهاب خليل وشحاته ابو زيد أعضاء مجلس النواب واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعز آمين رئيس مركز ومدينة أطفيح.

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