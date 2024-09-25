الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

هل يمكن المراهنة على القدرة العسكرية لحزب الله؟ محلل سياسي يجيب

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

قال الدكتور مكرم رباح، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمحاولة شل وتدمير البنية العسكرية لـ حزب الله بشكل ممنهج، ولكن عواقب هذه العملية هي سقوط المدنيين اللبنانيين.

مشكلة حزب الله في تأمين المدنيين

وأضاف «رباح»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، خلال برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله لم يخطط  لتأمين المدنيين، ولا يوجد هناك دور  للدولة اللبنانية في حماية المواطنين من التراشق الصاروخي بين جيش الاحتلال وحزب الله.

القدرة العسكرية والصاروخية لحزب الله 

وأكد أنه لا يمكن المراهنة على أن القدرة العسكرية والصاروخية لحزب الله تستطيع أن تستمر فمع تعاقب الأحداث وتعاقب الأيام أصبح حزب الله يتكبد خسائر عديدة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف فقط مخازن الأسلحة بل كذلك الورش التي تقوم بتصنيع منصات الصواريخ.

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الخسائر المدنية اللبنانية 

وتابع: الخسائر المدنية اللبنانية أكثر بكثير من أي شئ علمًا بأن إسرائيل قبل أن تدخل في هذه العملية العسكرية قامت بتأمين الملاجئ لأهالي حيفا وأمنت المستشفيات الميدانية.

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