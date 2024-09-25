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"ميتامورفوز" عرض لبناني خيالي في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ14

عرض لبناني خيالي
عرض لبناني خيالي في مهرجان الإسكندرية المسرحي

شهد المسرح الصغير في قصر ثقافة الأنفوشي، مساء اليوم العرض المسرحي " ميتامورفوز " من لبنان والذي يشارك في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا.

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 وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

استوحي العرض قصته من رواية صار صرصور لفرانز كافكا، والتي تحكي قصة سرور التي استيقظت في يوم من الأيام على شكل صرصور، ويتركز العرض على علاقتها بأختها سوسن، سُرور تعيش في عزلة داخل غرفتها بعد تحول غريب يفصلها عن العالم الخارجي، بينما تحاول سوسن التفاعل معها وفهم حالتها الجديدة. 

تدور أحداث المسرحية حول التغيرات التي طرأت على حياة سُرور وكيف تؤثر تلك التغيرات على علاقتهما فماذا سيصبح بهما؟ وهل ستبقى سرور صرصور؟ ويترك العرض السؤال للجمهور. والعرض سينوغرافيا المخرجة غيدا حكيم، مساعدة مخرج والصوت نيكول صليبا، تمثيل تريزا صالح، مروى سيف الدين، فرح السيد، تأليف فرانز كافكا.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في  هذه الدورة من المهرجان 15 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و11 عرضا من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا،  تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددا من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.

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مهرجان الاسكندرية مسرح

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