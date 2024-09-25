الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات إفريقيا، كاف يكشف موعد مباراة العودة بين مصر وموريتانيا في نواكشوط

منتخب موريتانيا،
منتخب موريتانيا، فيتو

منتخب مصر، تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يخطره فيه، بأن الاتحاد الموريتاني حدد يوم 15 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراة الإياب بين منتخبي مصر وموريتانيا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد مباراة الإياب بين منتخب مصر وموريتانيا

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الموريتاني على ملعب الأخير بالعاصمة نواكشوط في تمام الرابعة عصرا بتوقيت موريتانيا السادسة بتوقيت القاهرة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني في لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”تغيير طاقم تحكيم مباراة المنتخب المصري ونظيره الموريتاني في اللقاء المقرر إقامته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

، فيتو

حكام مباراة مصر وموريتانيا

وكان كاف قد أعلن الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، كحكم مساعد أول، والجنوب أفريقي زاخيل ثوسي سيويلا، حكم مساعد ثاني، قبل أن يتم تغييرهم لأسباب فنية.

تغيير طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا

وقرر كاف إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم من تشاد بقيادة الحاجي محمد الذي سيقود اللقاء تحكيميًا ويعاونه بوجولا عيسى مساعد أول وموسى حافظ مساعد ثان.

وخاطب كاف الاتحاد المصري بأنه تم تغيير حكم مباراة مصر وموريتانيا لأسباب فنية دون ذكر التفاصيل حول أسباب التغيير.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر إتحاد الكرة المصرى الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الاتحاد الموريتاني المنتخب الموريتاني مصر أمام موريتانيا حكام مباراة مصر وموريتانيا

مواد متعلقة

موعد وصول منتخب موريتانيا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

لهذا السبب، أحمد حجازي خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

8 محترفين في قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا وغموض موقف حجازي

مفاجأة، منتخب مصر مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم 2026 لهذا السبب

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

بزيادة تصل لـ 1000 جنيه، ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 25/9/2024

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

محمد صلاح على الدكة، تشكيل ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة

بنودها ودور مصر بها، صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل خطة واشنطن لوقف القتال

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

ثور هائج يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في إسبانيا

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الجامع الأزهر: المتصوف الحق هو الذي يتبع تعاليم كتاب الله وسنة رسول الله

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

خالد الجندي عن عمليات التجميل: بعضها فعل شيطاني واعتداء على بنيان الرب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية