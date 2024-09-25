تصفيات إفريقيا، كاف يكشف موعد مباراة العودة بين مصر وموريتانيا في نواكشوط

منتخب مصر، تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يخطره فيه، بأن الاتحاد الموريتاني حدد يوم 15 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراة الإياب بين منتخبي مصر وموريتانيا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد مباراة الإياب بين منتخب مصر وموريتانيا

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الموريتاني على ملعب الأخير بالعاصمة نواكشوط في تمام الرابعة عصرا بتوقيت موريتانيا السادسة بتوقيت القاهرة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني في لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”تغيير طاقم تحكيم مباراة المنتخب المصري ونظيره الموريتاني في اللقاء المقرر إقامته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

، فيتو

حكام مباراة مصر وموريتانيا

وكان كاف قد أعلن الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، كحكم مساعد أول، والجنوب أفريقي زاخيل ثوسي سيويلا، حكم مساعد ثاني، قبل أن يتم تغييرهم لأسباب فنية.

تغيير طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا

وقرر كاف إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم من تشاد بقيادة الحاجي محمد الذي سيقود اللقاء تحكيميًا ويعاونه بوجولا عيسى مساعد أول وموسى حافظ مساعد ثان.

وخاطب كاف الاتحاد المصري بأنه تم تغيير حكم مباراة مصر وموريتانيا لأسباب فنية دون ذكر التفاصيل حول أسباب التغيير.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.