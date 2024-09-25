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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد لـ البرهان حرص مصر الحفاظ علي وحدة السودان ودعم مؤسساته

عبد العاطى والبرهان،
عبد العاطى والبرهان، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

عبد العاطي يتلقى البرهان فى نيويورك

ونقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، والذي عبر عن تقديره لجهود مصر في دعم السودان، ونقل تحياته إلى رئيس الجمهورية.

جهود مصر لدعم السودانيين في الخروج من أزمتهم

وأكد وزير الخارجية، أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى دعم الأشقاء السودانيين في الخروج من أزمتهم، والحفاظ علي وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته. 

كما أشاد عبد العاطي، في هذا السياق بما قدمته الحكومة السودانية من تسهيلات لادخال المساعدات الإنسانية عبر معبر "أدري" على الحدود السودانية التشادية، معربا عن التطلع لاستعادة السودان الشقيق لأمنه واستقراره في أقرب وقت.

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​عبد الفتاح البرهان السودان مصر و السودان بدر عبد العاطي

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