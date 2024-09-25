وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى حول المياه

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر في فعالية رفيعة المستوى حول المياه، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد ألقى الدكتور عبد العاطي كلمة أشار فيها إلى أن أكثر من 70% من المخاطر المناخية مرتبطة بالمياه، مشيرًا إلى ما يشكله ذلك من تهديد خطير للأمن الغذائي والأمن المائي وسبل العيش، مما يتسبب في العديد من الخسائر والأضرار.

واستشهد بتقارير البنك الدولي التي تشير إلى أن ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها قد تتسبب في خسائر تصل إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول عام 2050، وهو ما يحتم بذل المزيد من الجهود لتحقيق جميع أهداف وغايات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي في إدارة المياه العابرة للحدود، لضمان أن تكون المياه ناقلًا للسلام والتعاون بدلًا من الصراع والإجراءات الأحادية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر كانت في طليعة الجهود لتعزيز أجندة المياه بما في ذلك من خلال الدعوة إلى إدراج المياه العذبة - لأول مرة على الإطلاق - في القرار التاريخي الذي اتخذه مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27، كما تولت مصر مع اليابان الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي حول المياه والمناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، وقادت مع المانيا التحرك الدولي الذي توج باستحداث منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للمياه.