موعد وصول منتخب موريتانيا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

تصفيات أمم إفريقيا، حدد منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، موعد وصوله إلى القاهرة لمواجهة نظيره المنتخب الوطني المصري في لجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وأرسل الاتحاد الموريتاني لكرة القدم خطابا لنظيره المصري يخطره بوصول بعثة منتخب موريتانيا إلى القاهرة يوم 9 أكتوبر المقبل، لمواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب موريتانيا مرانًا واحدًا على ملعب إستاد القاهرة عشية يوم المباراة وفق ما تقضي به لوائح الكاف.

منتخب مصر الوطني، فيتو

موعد مباراة مصر وموريتانيا

حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وينتظر منتخب مصر تحديد منتخب موريتانيا لموعد مباراة الجولة الرابعة التي ستقام في رواندا.

وتحدد الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.