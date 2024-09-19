يامال يسجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

افتتح لامين يامال، شريط أهدافه في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الخميس، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام موناكو في الجولة الافتتاحية.

وسجل يامال، هدف تعادل البارسا في الدقيقة 28، وهو الأول له منذ بداية مسيرته في دوري الأبطال.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن يامال أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا للبارسا في تاريخ دوري الأبطال، بعمر 17 عاما و68 يوما.



ولم يستطع يامال، الوصول إلى رقم أنسو فاتي القياسي، الذي سجله بعمر 17 عاما و40 يوما.

كما أشارت إلى نجاح الجناح الإسباني في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وذلك للمرة الأولى بقميص برشلونة، في ظهوره 57.

يذكر أن هدف يامال جاء رغم النقص العددي الذي يعاني منه برشلونة منذ الدقيقة العاشرة بعد طرد إريك جارسيا المبكر.

تشكيل برشلونة ضد موناكو

تير شتيجن - جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي - كاسادو - إيريك جارسيا - بيدري - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

تشكيل موناكو ضد برشلونة

فيليب كون - فاندرسون - ثيلو كيرير - ساليسو - سينجو - كامارا - دينيس زكريا - أكليوش - مينامينو - إلياس بن صغير - إيمبولو.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد موناكو قبل لقاء الليلة

والتقى برشلونة وموناكو في مباراتين فقط قبل ذلك، واللقاءان بين موناكو وبرشلونة كانا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 1993-1994، وفاز برشلونة في المباراتين 2-0 على أرضه، و1-0 خارج أرضه.