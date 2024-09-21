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رياضة

أشرف صبحي يجتمع بأعضاء "الاتحاد الأفريقي للرياضات الجامعية" في نيجيريا

اشرف صبحي, فيتو
اشرف صبحي, فيتو

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية اجتماعا مع مجلس الإدارة وكذلك المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وتم خلال الاجتماع  مناقشة خطة عمل الاتحاد ومسارات العمل الخاصة بتنفيذ المبادرات والأنشطة والمنافسات الخاصة بالرياضة الجامعية الإفريقية وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي وممثل عن الاتحاد الإفريقي السياسي.

يأتي ذلك على هامش حضور وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية لافتتاح دورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية المقامة بدولة نيجيريا.

أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرياضات الجامعية في نيجيريا

وأشاد جميع الحضور من مختلف دول القارة الإفريقية بالدعم والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للرياضة الأفريقية والدور الملموس فى تطوير المنظومة الرياضية الإفريقية على كافة المستويات.

 كما حرص الحضور على الإشادة بالتطور الملحوظ الذي شهدته الرياضة الجامعية فى القارة الإفريقية منذ تولي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رئاسة المجلس وخاصة فيما يتعلق بفتح آفاق جديدة للتنسيق بين الرياضة الجامعية والمنظومة الرياضية الإفريقية بشكل عام.

أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرياضات الجامعية في نيجيريا، فيتو

وخلال الاجتماع وجه الدكتور أشرف صبحى الشكر لدولة نيجيريا على حسن الاستضافة والتنظيم للدورة الأفريقية مؤكدًا على ضرورة التكاتف بين مختلف المؤسسات الرياضية فى القارة الأفريقية على استمرار جهود التطوير الذي تشهده الرياضة الجامعية ودورها فى تطوير الرياضة الافريقية وكذلك استمرار التنسيق مع مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية الافريقية من أجل تعظيم مساهمة الرياضة الجامعية فى تطوير الرياضة الافريقية فى مختلف المنافسات القارية والعالمية والأولمبية.

وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة التاسعة لماراثون زايد الخيري

فيما بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قبل سفره الاستعدادات الأولية لماراثون زايد الخيري.

تناول الاجتماع مناقشة البرنامج الزمني المحدد، ومناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذى تنفذه مصر بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة كل عام.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات النسخة التاسعة ماراثون زايد الخيري

و أكد الدكتور أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، وهو يعد مثالًا واضحًا للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتًا إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.
 

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