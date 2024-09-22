الأحد 22 سبتمبر 2024
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رياضة

أشرف صبحي يشهد افتتاح دورة الألعاب الإفريقية للرياضة الجامعية بنيجيريا

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد افتتاح دورة الألعاب الأفريقية

 شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، افتتاح دورة الألعاب الإفريقية للرياضة الجامعية المقامة بدولة نيجيريا، بحضور جميع أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي وممثل عن الاتحاد الإفريقي السياسي.

 

الرياضة الجامعية

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية الرياضة الجامعية كأداة لتعزيز التربية والتنمية الشاملة للشباب الإفريقي، وتعزيز الروح الرياضية والتنافس الصحي بين الجامعات في المنطقة.


وأشار الوزير إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية.

ووجه الدكتور أشرف صبحى الشكر لدولة نيجيريا على حسن الاستضافة والتنظيم للدورة الأفريقية.

وأشاد جميع الحضور من مختلف دول القارة الإفريقية بالدعم والاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للرياضة الأفريقية والدور الملموس فى تطوير المنظومة الرياضية الإفريقية على كافة المستويات.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، قد عقد اجتماعًا بمجلس الإدارة وكذلك المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، لمناقشة خطة عمل الاتحاد ومسارات العمل الخاصة بتنفيذ المبادرات والأنشطة والمنافسات الخاصة بالرياضة الجامعية الإفريقية.

 

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وزير الشباب والرياضة نيجيريا دورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية أشرف صبحي الرياضة الجامعية

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