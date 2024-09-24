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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع السفير الإيطالي التعاون المشترك

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة

 استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير الإيطالي في القاهرة، ميكيلي كواروني، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في المجالات الشبابية والرياضية.

 

تعزيز أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا 

 وخلال اللقاء، تم مناقشة توسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والبرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب في كلا الدولتين، وتعزيز دور الرياضة كأداة لتحقيق التفاهم الثقافي والتقارب بين الشعوب ونشر الألعاب الرياضية الإيطالية في مراكز الشباب والأندية. 
 
كما تطرق الجانبان إلى أهمية تنظيم الفعاليات المشتركة في المجال الرياضي، واستضافة البطولات الدولية في مصر، بالإضافة إلى التبادل الرياضي للمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب.

 

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعوة للسفير الايطالي لعمل جولات مختلفة داخل مراكز التنمية الشبابية، وحضور افتتاح مركز التنمية الشبابية الجزيرة ٢ في أكتوبر المقبل، ونزل شباب المنيا في الشهر ذاته، ونزل شباب رأس سدر في نوفبر المقبل.

وأكد وزير الرياضة على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي لما لهما من دور استراتيجي في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره العميق للعلاقات الثنائية بين البلدين، معبرًا عن رغبة إيطاليا في تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات التي تدعم تطوير الشباب والنهوض بالقطاع الرياضي، كما تقدم بمقترح لوزير الرياضة لنشر رياضة "الباسكن" والتي لها شعبية في ايطاليا في مصر وهي رياضة تجمع بين ذوي الهمم والأصحاء في نفس الفريق.

وأبدى السفير إعجابه الشديد بالطفرة الانشائية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وحضر اللقاء مارتينو ميللي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي الدولي ولفيف من قيادات الوزارة.

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وزير الشباب والرياضة السفير الايطالي أشرف صبحي ميكيلي كواروني مصر وايطاليا

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