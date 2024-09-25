محافظ الدقهلية: 20 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لتطوير استاد المنصورة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بتفقد أعمال التطوير الجارية بملعب استاد المنصوره الرياضي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولي والتي تشمل تطوير أرضيه الملعب من تغيير شبكات صرف للمياه وزراعة النجيله الطبيعية.



ووجه " مرزوق " للشركه المنفذه لأعمال التطوير بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجاريه بالمرحله الأولي للبدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية ودخول الملعب الي الخدمه.



وأوضح " المحافظ " بأن تطوير استاد المنصوره الرياضي يتم علي مرحلتين بلغت تكلفة المرحلة الأولي 20 مليون جنيه وسيتم البدء في المرحلة الثانيه فور الانتهاء من المرحلة الأولي.



وصرح " مرزوق " بأنه سيتم إقامة كافة المباريات الرسميه فقط علي أرض ملعب استاد المنصوره حتي يتم الحفاظ عليه ولن يستخدم لأي اغراض أخري.



وأشار " المحافظ " الي أن هناك تنسيق كامل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه من أجل عودة استاد المنصوره إلي العصر الذهبي لاستضافة كافة المباريات الرسميه في الدوري الممتاز.

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