مع اقتراب احتفالات أكتوبر.. تكريم أسر الشهداء في الدقهلية (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “مع اقتراب احتفالات نصر أكتوبر المجيد لتكريم أسر الشهداء في الدقهلية”

حيث استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء اركان مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة واللواء الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد قديحة مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية والسيده جوليا يوسف رئيس فرع الاتصالات بجمعية المحاربين والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ

وشهد محافظ الدقهلية ومدير جمعية المحاربين والحضور الاحتفالية التي أقامتها الجمعية بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالدقهلية بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد عام 1973 ذكري مرور 51 عاما علي تحقيق هذا النصر العظيم..



كما حضر الاحتفالية النائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب ووكلاء الوزرات مديري المديريات وقيادات الأوقاف والكنيسة وجموع من أسر الشهداء والمصابين من أبناء الدقهلية..



هذا وقد كرم "مرزوق" و"فاوي" نماذج من اسر الشهداء والمصابين من ابناء الدقهلية تقديرا وعرفانا لما بذلوه من غال ونفيس في سبيل حماية تراب الوطن، وقال محافظ الدقهلية في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة ان رعاية أسر الشهداء شرف لنا وتكريمهم تاج فوق رؤوسنا ولولا أرواح شهدائنا ما انتصرنا وما تحقق لمصرنا الغالية الأمن والأمان

واضاف "مرزوق" إن المصري اثبت علي مر التاريخ أصالته ومعدنه النفيس في حبه لوطنه وتضحياته التي استمرت في الحروب التي خاضتها مصر وكان أخرها حرب اكتوبر وبعدها الحرب ضد الإرهاب وقدم محافظ الدقهلية تحية تقدير وفخر واعتزاز لأسر الشهداء والمصابين مؤكدا ان مصر لن تنسي شهداءها الابرار وهؤلاء المصابين الذين قدموا أعظم التضحيات من اجل حماية الوطن

وأشار إلي أن مصر وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطت ومازالت وستظل ترعي وتساند وتدعم اسر الشهداء والمصابين من ضحايا العمليات الحربية لانهم فخر مصر ونحن جميعا نفتخر باننا مصريين وعندنا جيش قوي قادر علي حماية الوطن من الاعداء علي مر الزمان.



ومن جانبه قال مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ان الجمعية حريصة علي تقديم كل الرعاية والدعم والمساندة لأسر الشهداء وللمصابين مشيرا إلي أن الجمعية تواكب أحدث التطورات في تقديم الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين في جميع المحافظات مشيرا إلي أن نصر اكتوبر علامة مضيئة لمصر علي مر العصور، سطرها التاريخ بحروف من نور مؤكدا ان مصر تفتخر بشهدائها وأسرهم وأسر المصابين علي مر الزمان.



والجدير بالذكر أن الاحتفال بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ ابراهيم الرفاعي باوقاف الدقهلية وكانت قد ألقيت كلمات عن منزلة الشهيد في الإسلام والمسيحية ألقاها كل من الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والقمص صاروفيم وديع وكيل مطرانية الأقباط بالمنصورة

كما تضمن برنامج الاحتفال استعراض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم شهيد" يجسد تضحيات الشهداء التي هي أساس الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن وتنميته وتطويره علي مر الأجيال والذي أعدته إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، هذا وتبادل محافظ الدقهلية ومدير جمعية المحاربين الدروع تعبيرا عن أواصر التعاون لتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين وقد اختتم الاحتفال بالسلام الوطني.

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