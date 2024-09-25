بقرار رئاسي.. المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يظهر في ثوبه الجديد.. يوسف بطرس غالي أبرز الأعضاء.. إيجاد حلول لأزمات القطاع على رأس الأولويات.. وهذه هي الاختصاصات

أعاد التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إلى الذاكرة الاختصاصات الأساسية التي يركز عليها المجلس منذ تدشينه لأول مرة قبل أكثر من 9 سنوات، وبالتحديد في مارس 2015، لمناقشة السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد.

إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

وتضمن التشكيل الجديد عددا من الكوادر الاقتصادية والوزراء السابقين لتولي مهام إدارة المجلس خلال الفترة المقبلة، لإيجاد الحلول الاقتصادية المناسبة للأزمات التي تعاني منها البلاد، لدعم القدرة الإنتاجية، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل وفقا للأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المصري وتوفير مستلزمات الإنتاج.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

ويأتي قرار إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى أصحاب الكفاءات، للخروج بأفكار وتوصيات تساهم في الخروج من الأزمات التي تعاني منها البلاد، ودراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي.

اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

هناك العديد من الاختصاصات المهمة المنوط بها المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والتي يعمل من خلالها على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على تنمية القدرات الإنتاجية للبلاد وزيادة معدلات النمو، حيث يختص المجلس بما يلي:

1 - دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد فى كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.

الاقتصاد المصري، فيتو

2 - دراسة واقتراح الخطط العلمية التى تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومى وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

3 - دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

4 - دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية.

5 - دراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة بما يخدم تعظيم الاقتصاد القومي.

6 - تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع فى تصدير المنتجات المصرية لها.

7 - سائر المسائل التى تدخل فى اختصاصات المجلس والتى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

قرار إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

وكان قد صدر قرار برقم 222 لسنة 2024، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية.

الدكتور يوسف بطرس غالي، فيتو

أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

وسيتولى في التشكيل الجديد للمجلس كل من الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منصب المنسق العام للمجلس، كما يضم المجلس في عضويته كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر.

وضم المجلس أيضا، في عضويته، المهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.

بداية تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر يوم 6 مارس 2015، القرار الجمهوري رقم 124 لسنة 2015 بتشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، يضم في عضويته الدكتورة عبلة محيي الدين، والدكتورة علا الخواجة، والدكتورة سحر عبد المنعم، والدكتور خالد عز الدين، ودينا هيزر، ومحسن عادل حلمي، وياسمين حسن المرسي.